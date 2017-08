A fuoco la Nuova Clean di Angera incendio

Incendio in un capannone a Turate. Nella serata di martedì 8 agosto, le fiamme hanno colpito un’azienda di rocchetti di filo, presente in via per la Massina. Il tutto è avvenuto intorno alle 21 e sul posto sono intervenuti diversi mezzi di vigili del fuoco: una squadra da Varese e quattro da Como. Non risulta vi siano feriti, ma le operazioni di spegnimento sono andate avanti per diverse ore.