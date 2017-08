Incidente a Masnago, un’auto ribaltata

Auto ribaltata in via Parini, traffico in tilt

É di un ferito – a quanto pare non in gravi condizioni – e di tre auto coinvolte il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella serata di martedì 22 agosto (intorno alle 20,45) in via Piemonte a Varese, nel quartiere di Masnago, non lontano dal Bar DNA.

(Immagine di repertorio)

Per cause ancora da accertare, una vettura – una Fiat Punto – si è addirittura ribaltata. Sul posto si sono recati i soccorritori del 118, gli uomini dei Vigili del Fuoco e una pattuglia della Polizia incaricata di effettuare i rilievi del caso. I sanitari hanno provveduto a trasportare all’Ospedale di Circolo un uomo di 70 anni rimasto ferito: le sue condizioni appaiono serie ma non sarebbe in pericolo di vita.