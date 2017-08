Incidente del lavoro nei boschi di Lentate: muore un ragazzo di 28 anni

Foto varie

Tragico incidente del lavoro questa mattina nei boschi di Lentate, frazione collinare di Sesto Calende.

Erano da poco passate le 8.30 quando un giovane di 28 anni residente in Piemonte, dipendente di una ditta che stava operando sul posto per il taglio di alcuni alberi, è rimasto schiacciato da uno dei mezzi agricoli in movimento. Il ragazzo, ferito in modo gravissimo, è morto nonostante l’intervento delle squadre di soccorso.

Squadre che hanno dovuto faticare non poco per arrivare nella zona dell’incidente, che si trova in un luogo impervio, senza strade di collegamento.

Sul posto sono confluite due squadre dei Vigili del Fuoco, da Varese e da Somma Lombardo, supportate da un elicottero per il trasporto delle attrezzature tecniche necessarie, soccorritori del 118 con l’elisoccorso, la Polizia locale di Sesto Calende e personale della Asl. Purtoppo per il ragazzo non c’era più niente da fare.

Ancora da ricostruire la dinamica della tragedia. Sul posto i Carabinieri, che stanno eseguendo i rilievi del caso e interrogando i testimoni.