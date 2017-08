Incidente in via Ledro, tre feriti

Foto varie

Risveglio col botto a Varese questa mattina, lunedì 28 agosto: due veicoli si sono scontrati in via Ledro, la strada che dalle stazioni porta in viale Belforte.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 8 e ha visto coinvolti due veicoli (nella foto di un lettore inviataci su facebook).

I feriti non sono gravi, codici verdi, e si tratta di un bambino di 11 anni, un uomo di 31 e una donna di 49, soccorsi da un’ambulanza della Croce Rossa Italiana di Varese.

Sul posto i vigili di Varese e la polizia di Stato.