Incidente nel Locarnese, ciclista ferito

La Polizia cantonale comunica di un incidente stradale avvenuto che oggi, 4 agosto, poco dopo le 11 dove è rimasto coinvolto un 34enne ciclista svizzero domiciliato nel canton Zurigo che circolava in via Moscia in direzione di Ascona.

Stando ad una prima ricostruzione e per cause che l’inchiesta dovrà stabilire, il 34enne ha dapprima perso il controllo del mezzo per poi andare a sbattere lateralmente contro una vettura posteggiata a lato della strada.

Dopodiché il ciclista è caduto a terra. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Salva che dopo avergli prestato le prime cure lo hanno trasportato in ambulanza all’ospedale. Il 34enne ha riportato serie ferite.