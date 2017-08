Incontro sull’ospedale, Mirabelli soddisfatto

Fabrizio Mirabelli, 2016, Pd. Dirigenziale.

Nel corso dell’ultimo consiglio comunale del 19 luglio, il consigliere Fabrizio Mirabelli, preoccupato per alcune problematiche che interessano la sanità varesina, ha presentato due interrogazioni al sindaco Davide Galimberti nella sua qualità di massima Autorità Sanitaria Locale: una sulla fuga delle migliori professionalità dall’Ospedale di Circolo -Fondazione Macchi e l’altra sulla possibile futura carenza di medici di base.

Il consigliere Mirabelli, visto che questi preoccupanti fenomeni, se non affrontati, in futuro, potrebbero avere importanti ripercussioni negative sui livelli di assistenza assicurati alla comunità varesina, auspicava, in particolare, che potesse essere promosso un adeguato approfondimento di queste delicate tematiche attraverso un incontro con il Direttore Generale della ASST dei Sette Laghi dott. Callisto Bravi.

Già in sede di Consiglio, il sindaco Galimberti aveva espresso la sua disponibilità ad organizzare tale incontro. Tale disponibilità è, ora, stata formalizzata in una lettera ufficiale di invito per fissare un incontro che potrebbe avere luogo nei primi giorni di settembre alla presenza anche dei componenti della Commissione Sanità del Comune di Varese.

“Sono soddisfatto – dichiara il consigliere Mirabelli – per la grande sensibilità dimostrata dal sindaco Galimberti e mi auguro che questo incontro possa contribuire a rassicurare la cittadinanza in merito al mantenimento del prezioso patrimonio di professionalità e competenze presente all’Ospedale di Circolo – Fondazione Macchi, della quantità e della qualità delle prestazioni sanitarie offerte dal nosocomio cittadino, dell’adeguato livello di formazione e specializzazione delle nuove generazioni di medici di base”.