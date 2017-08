Infastidito dagli schiamazzi, accoltella un minorenne

Un cittadino svizzero, residente nel Bellinsonese, è stato arrestato dalla Polizia con l’accusa di tentato omicidio, lesioni gravi, minaccia e infrazione alla Legge federale sulle armi.

L’uomo, un 45enne, lunedì scorso attorno alle 23.30 avrebbe assalito alcuni giovani che sostavano in via Gerretta. Secondo i ragazzi, l’uomo è uscito dalla propria abitazione gettando una bottiglia in vetro in strada. Uno dei giovani, un minorenne domiciliato nella regione, ha allora chiesto delle spiegazioni per quel gesto. Quest’ultimo ha quindi estratto un’arma bianca ferendo leggermente alla mano il minorenne che è poi fuggito.

Non contento, l’uomo si è avventato contro un altro giovane, scatenando una sassaiola da parte di altri ragazzi presenti che lo ha fatto desistere dal continuare l’alterco.

Il 45enne è stato infine fermato da agenti della Polizia della città di Bellinzona. Dopo l’interrogatorio da parte di agenti della Polizia cantonale è stato arrestato. L’inchiesta è coordinata dal Procuratore pubblico Nicola Respini.