Besano - Sos Valceresio

Infortunio sul lavoro nel cantiere per la riapertura della ferrovia a Porto Ceresio.

Ieri mattina un operaio di 20 anni, mentre lavorava sul tratto di ferrovia all’altezza di via Bertolla, è stato colpito alla schiena e ad una gamba da un palo di metallo che una gru stava posizionando.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta un’ambulanza della vicina Sos Valceresio di Besano e il ragazzo è stato medicato poi ricoverato in codice giallo per accertamenti all’Ospedale di Circolo di Varese. Le sue condizioni non destano preoccupazioni.

Sul posto anche i Carabinieri e personale dell’azienda sanitaria per accertare le cause dell’incidente.