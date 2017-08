Lite al bar, armato di coltello insegue in un ragazzo

Coltello

Tragedia sfiorata questa mattina, sabato 19 agosto, in piazza del Popolo a Legnano grazie al pronto intervento degli agenti della Polizia Locale che hanno bloccato un uomo di 50 anni che stava inseguendo un ragazzo di 27 anni con un coltello di lunghe dimensioni tra le mani.

È accaduto attorno alle 10, quando una pattuglia della Polizia Locale in servizio in zona Oltrestazione, transitando in piazza del Popolo ha appunto notato un uomo in bicicletta che inseguiva un’altra persona a piedi. Tra le mani, il ciclista aveva un coltello con lama di 19 centimetri. Il 50enne è stato prontamente fermato dagli agenti e condotto in comando dove è risultato essere un italiano residente nei dintorni di Legnano, con alcuni precedenti. L’inseguito, invece, è un cittadino albanese di 28 anni residente a Legnano, in regola con il permesso di soggiorno.

L’inseguimento è scaturito da un piccolo screzio nato tra i due all’interno di un bar della zona. Il coltello è stato sequestrato e l’italiano denunciato all’Autorità giudiziaria.