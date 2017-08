Irregolare fermato e multato si vendica spaccando una vetrata

polizia cantonale apertura

Prima fermato e multato, poi arrestato per aver cercato quella che, a tutti gli effetti, sembra una vendetta.

La “notte brava” in Canton Ticino di un cittadino romeno, residente in provincia di Pavia, è iniziata ieri notte, alle 23, nella zona della stazione di Muralto Minusio, nel Locarnese.

L’uomo, poco prima delle 23, è stato fermato da agenti della Polizia comunale Muralto Minusio per un controllo.

Dagli accertamenti effettuati è emerso che l’uomo, 34 anni, ha lavorato in Ticino privo di regolare permesso ed è quindi stato denunciato alle autorità competenti ed è stata incassata una cauzione. Dopodiché è stato rilasciato.

Per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, alle 3.30 di questa mattina si è presentato presso il Pretorio in Via della Pace dove con dei cestini ha infranto dei vetri. Successivamente si è dato alla fuga per poi essere fermato nell’ambito del dispositivo di ricerca con pattuglie della Polizia cantonale e delle Polizie comunali.

Al momento del fermo ha minacciato di morte gli agenti intervenuti, e a questo punto è scattato l’arresto.

Le ipotesi di reato nei suoi confronti sono di violenza o minaccia contro funzionari e danneggiamento. L’inchiesta è coordinata dal Procuratore pubblico Zaccaria Akbas.