Janus River, passa da Varese il recordman 80enne in giro per il mondo in bici

Janus river a Varese, a 80 anni fa il giro del mondo in bici

Quasi alla conclusione del suo passaggio in provincia di Varese Janus River, 80enne polacco che da 17 anni sta facendo il giro del mondo in bici “con tre euro in tasca e facendomi ospitare nei luoghi dove arrivo” è stato accolto oggi, 17 agosto 2017, a Villa Recalcati dal vicepresidente della Provincia Marco Magrini e dal consigliere delegato Cristina Riva.

Il recordman, in formissima e pronto per le prossime tappe, ha ricevuto in omaggio il simbolo della provincia di Varese e due più concreti dolci: un dolce varese e un sacchetto di brutti e buoni. Un gradito extra rispetto alla sua dieta abituale: «Di solito faccio un pasto al giorno, quello che mi offrono. Il mio budget giornaliero, tre euro, non mi consente molto di più».

River è arrivato in provincia da Luino il 7 agosto e se ne andrà il 22, con un’ultima tappa a Tradate. In questi due giorni si fermerà nel capoluogo, e farà visita anche al sindaco.

LA SUA STORIA

Scriveva Riviera24.it nel giugno scorso

Per ben 17 anni ininterrotti ha attraversato 152 paesi, e percorso oltre 300 mila chilometri. Vive grazie alla generosità di chi lo riconosce e lo aiuta con un pranzo o un “tetto”, per il resto gli bastano 3 euro al giorno. Negli ultimi 4 anni ha attraversato la Russia, l’Australia e il Sud America.

“Voglio fare qualcosa che resti nella storia del mondo-ha detto rispondendo a tanti curiosi-parlo 20 lingue e ho avuto relazioni con oltre 660 donne”. L’ottantunenne russo-polacco, nato in Siberia, ha iniziato il suo viaggio da Roma e si propone di chiuderlo nel 2028 a Pechino. Janus River Strzelecki dopo aver vissuto per un periodo in Egitto si è trasferito a Roma dove ha lavorato nel mondo del calcio e degli spettacoli come organizzatore di eventi. Nel 1999 ha mollato tutto e ha iniziato il giro del mondo in bici.

Da Roma si è spostato nelle Canarie in nave e ha iniziato il giro dell’Europa fino a Capo Nord. Dopo l’Africa e l’Asia è stato in Russia per qualche anno e alla fine del 2016 è arrivato in Sicilia. Partendo da Messina ha percorso tutta l’isola, ha incontrato i bambini nelle scuole e li ha coinvolti nel racconto della sua storia.

I COMUNI INTERESSATI DAL SUO GIRO, IN PROVINCIA DI VARESE

7 Agosto - Comune di Luino

8 Agosto - Comune di Porto Valtravaglia

9 Agosto - Comune di Laveno Mombello

11 Agosto - Comune di Leggiuno

12 Agosto - Comune di Monvalle

13 Agosto – Comune di Ispra

14 Agosto – Comune Cadrezzade

15 Agosto - Comune di Biandronno

16 agosto – Comune di Buguggiate

17 e 18 agosto - Comune di Varese ( il 17 agosto sarà salutato presso la sede della Provincia di Varese)

19 Agosto - Comune di Malnate

20 Agosto - Comune di Vedano Olona

22 agosto – Tradate