Knights e Robur in cammino verso la nuova stagione

Il basket italiano si mette in moto: mentre la Nazionale sta per terminare la preparazione in vista degli Europei, le squadre di club iniziano il cammino verso la stagione 2017-18. Tra ieri – mercoledì 16 – e oggi la Openjobmetis si raduna e si presenta ai tifosi (ne parliamo QUI e QUI) ma anche gli altri club del nostro territorio hanno “acceso le macchine”.

LEGNANO È PRONTA: RITIRO IN VAL D’AOSTA

Gli Knights Legnano si sono radunati ieri con la sorpresa di un nuovo sponsor ufficiale, la FCL Contract, azienda di serramenti e componenti per l’edilizia. La squadra biancorossa sarà ancora al via della Serie A2, categoria in cui nella scorsa stagione ha a lungo rappresentato i panni della sorpresa. Il presidente Tajana e il presidente Basilico hanno confermato coach Mattia Ferrari e trattenuto alcuni punti di forza come i due americani Raivio e Mosley (QUI una nostra intervista di maggio a Tajana), Maiocco e Martini. Tra i nuovi arrivi spiccano i nomi del play Zanelli, dell’ala Pullazi e dell’ex sangiorgese Tomasini.

La squadra ha svolto il primo allenamento di atletica e si allenerà in città sino a domenica, quando prenderà il via il ritiro in Val d’Aosta. Sede a Saint Vincent e allenamenti a Chatillon e Pont Saint Martin. Esordio in amichevole sabato 2 settembre a San Giorgio nel “Memorial Vaghi” contro la LTC Sangiorgese.

ROBUR: RIVOLUZIONE E RADUNO

Niccolò Croci in maglia ABC, qualche anno fa

Nel tardo pomeriggio di oggi – giovedì 17 alle 18,30 – la storica sede di via Marzorati accoglierà la nuovissima Robur et Fides, ancora targata Coelsanus e di nuovo affidata a coach Cecco Vescovi. I gialloblu si presenteranno al raduno con una rosa rivoluzionata rispetto al recente passato visto che dalla passata stagione sono rimasti solo Santambrogio e Maruca. Il nome più rilevante tra i nuovi è quello di Davide Rosignoli, tornato in città dopo diversi anni; altro ritorno da non sottovalutare è quello di Niccolò Croci che ha accumulato anche esperienza all’estero. Importante l’innesto in regia di Bloise (ex Cantù e Biella) e di Bianconi sotto i tabelloni. Come da trazione societaria poi, Vescovi sarà chiamato a dare parecchio spazio ai giovani presenti in rosa.

Anche la Robur farà il proprio esordio in precampionato sabato 2 settembre: la Coelsanus giocherà al Campus contro il Basket Lecco alle ore 19. Già fissato anche l’appuntamento con il Memorial Biganzoli in programma il 16 e 17 settembre.