L’80enne giramondo arriva a Malnate

Passerà da Malnate Janus River, il ciclista ottantenne che dal 2000 si è proposto di fare il giro del mondo su due ruote, contando su un budget di 3 euro al giorno e la generosità di chi incontra.

Classe 1936, la tempra che può avere solo chi nasce in Siberia, 17 anni fa ha iniziato il viaggio in sella alla sua bicicletta, attraversando 152 paesi, e percorrendo oltre 300 mila chilometri. Vive grazie alla generosità di chi lo riconosce e lo aiuta con un pranzo o un “tetto”, per il resto gli bastano 3 euro al giorno. Negli ultimi 4 anni ha attraversato la Russia, l’Australia e il Sud America. “Voglio fare qualcosa che resti nella storia del mondo!”, ha detto.

Sabato 19 agosto, River arriverà a Malnate. Alle 9 verrà accolto in comune dall’assessore Maria Croci, che alle 11 lo accompagnerà a La Residenza, per un incontro con la stampa. Alle 15.30 terrà un altro incontro presso la Fondazione don Gnocchi.