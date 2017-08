La barca “fantasma” ritrova il proprietario

“C’è una barca arenata in località Sasso Cavallazzo a Ranco, potete chiedere di chi è?”. Quando lunedì scorso (21 luglio) è arrivato il messaggio di Desi S. su facebook un po’, lo ammettiamo, abbiamo titubato. Che fosse “spiaggiata” era abbastanza evidente, ma ci pareva strano che qualcuno potesse perdere una barca, così come si perde un portafogli o un orecchino. E invece…Dopo qualche giorno Desi è tornato alla carica: “Guardate che la barca è ancora lì” e allora abbiamo deciso di fare un post sulla pagina facebook di Varesenews.

Dopo nemmeno tre ore il proprietario si è palesato; sotto qualche commento ironico è comparso il suo: “Quella barca è mia, sono dieci giorni che la cerchiamo”. Qualche scambio di messaggi per accertarsi che fosse vero ed ecco fatto: la barca ha trovato il suo legittimo proprietario. A quanto pare era ancorata a Verbania: il vento e il maltempo dei giorni scorsi hanno strappato la fune che la teneva ferma e la barca ha cominciato a viaggiare. Ha attraversato il lago da sponda a sponda restando intatta

Francesco, il proprietario, aveva mobilitato anche le forze dell’ordine ma senza nessun risultato.

Bravo quindi il nostro lettore che si è preso la briga di fare la foto e di insistere perché pubblicassimo. Se lo sarà meritato almeno un giretto in barca?