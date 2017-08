La Borsanese festeggia 90 anni in una maniera “speciale”

L’Unione Sportiva Borsanese festeggerà il 90° anno della sua fondazione presso il campo sportivo “Carlo De Bernardi“ in via Cardinal Ferrari, 9. Nelle intenzioni della società non c’è solo la volontà di celebrare l’importante anniversario ma anche quella di utilizzare lo sport (in questo caso il calcio) per unire mondi apparentemente diversi.

Per questo motivo nel programma è previsto un triangolare di calcio “quarta categoria” dedicata a ragazzi disabili con ritardi cognitivi e disagio relazionale. Dall’impegno di Valentina Battistini, presidente dell’Asd Calcio 21 di Milano, e della Figc che ha promosso proprio quest’anno il primo campionato di quarta categoria con importanti sponsorizzazioni da parte delle squadre di serie A.

Sull’argomento ha speso parole importanti anche la senatrice bustocca Laura Bignami, sa sempre impegnata sul fronte dei diritti dei disabili: «Da un verso di una canzone di Caetano Veloso che dice “da vicino nessuno è normale” intendo come unico approccio possibile quello che elimina ogni tipo di pregiudizio e che riconosce in ognuno di noi la straordinarietà dell’essere unico. Non si tratta solo di solidarietà e di filantropia mediatica, si tratta di diritti sociali e individuali. Tutto questo oggi accade per la lungimiranza di Valentina che tra le cose inimmaginabili per molti, le ha viste possibili ed ha trasformato l’inimmaginabile in un pensabile per molti. Grazie a lei oggi una nuova porta si apre verso un mondo a cui tutti le chiudono. Ringrazio quindi, fin da ora, tutti coloro che sosterranno questa attività, proseguendo nell’impegno e nel sostegno questa impresa. Nella partita della vita solo se si sta uniti e si fa rete allora si vince tutti. Io accanto a lei sto semplicemente rappresentando le istituzioni certa che ormai tutte le parti politiche sono largamente coinvolte e d’accordo sul nostro agire e sulla nostra linea sociale intrapresa».

Il programma della festa

Sabato 2 SETTEMBRE

Quadrangolare di calcio “CATEGORIA GIOVANISSIMI NAZIONALI 2004” 8° MEMORIAL “CARLO DE BERNARDI” alla memoria

organizzato in collaborazione con “Gli Amici di Carlo De Bernardi”.

Con la partecipazione di: MONZA – ALESSANDRIA – NOVARA – PRO VERCELLI

ore 10.00 Inizio Semifinali.

ore 15.00 Inizio Finali.

ore 17.45 Premiazioni

Domenica 3 SETTEMBRE

ore 09.15 S. Messa.

ore 10.45 Consegna Benemerenze.

ore 11.45 Aperitivo.

NEL POMERIGGIO – ore 15.00:

Triangolare di calcio “4A CATEGORIA” con la partecipazione di:

FIORENTINA for special – GENOA for special – UDINESE for special

organizzato in collaborazione con Battistini Valentina

Premiazioni delle squadre offerte dalla F.I.G.C. Delegazione di Legnano.