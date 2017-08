La Busto Nuoto fuori dalla Manara? Si riapre lo scontro sulla piscina

La Busto Nuoto cacciata dalla Piscina Manara? Se lo chiedono i consiglieri comunali del Pd che hanno presentato un’interrogazione in cui chiedono conto della lettera di lamentela scritta dalla società di nuoto al sindaco e sottolineano che «che la delibera Anac stabilisce la “decadenza dell’affidamento” della gestione della Piscina Manara di Busto Arsizio alla Sport Management». La questione sarebbe nata dalla presenza di una fideiussione non regolare per vincere la gara di affidamento della gestione.

I consiglieri del Pd esprimono la loro preoccupazione per quanto sta avvenendo nella struttura fiore all’occhiello dello sport a Busto Arsizio. Il consigliere Massimo Brugnone incalza: «Oggi è il 31 agosto. L’altro giorno, il 28, come nulla fosse la società che, a dire di Anac, si è aggiudicata irregolarmente la gestione della Manara ha presentato in conferenza stampa la nuova stagione della squadra della Pallanuoto. Ma in Piscina Manara non si allena e gioca solo la Pallanuoto. Ci sono i cittadini di Busto Arsizio a cui deve essere garantito di poter continuare ad andare in piscina (gestita da una società che ne abbia il diritto) e c’è la decennale e vittoriosa attività sportiva della Busto Nuoto».

La risposta dell’assessore allo Sport Stefano Ferrario non tarda ad arrivare: «La Sport Management si sta attenendo alla convenzione dando alla Busto Nuoto lo spazio previsto. Il problema riguarda il nuoto sincronizzato che dovrà lasciare la palestra e un ufficio all’interno della struttura ma stiamo intervenendo per quanto riguarda l’ufficio cercando uno spazio adeguato. Certo, serve qualche giorno di pazienza ma posso assicurare che se la Sport Management avesse avanzato pretese che non fossero parte della convenzione, saremmo intervenuti sia come amministrazione sia come Agesp. Restano confermate le ore di nuoto per le ragazze del sincronizzato».

L’assessore, inoltre, assicura che al momento la Sport Management continuerà a gestire la piscina: «Vediamo come si svilupperà la vicenda della segnalazione di Anac – spiega – per noi la convenzione è ancora in essere e la gestione proseguirà anche per quest’anno».

Per Brugnone, però, il problema riguarda i cittadini di Busto che si ritrovano a dover andare altrove per praticare una disciplina sportiva acquatica: «Riassumendo: una società arriva da fuori Busto, si aggiudica (in maniera irregolare, dice l’Anac) la gestione della nostra Piscina, ci porta dentro una squadra di Pallanuoto sicuramente di livello, ma comunque non cittadina e (da quanto riportatomi) riduce sempre di più, fino a cercare di cacciare una società storica dove si allenano e vincono gli atleti di Busto Arsizio. Tutto normale? No. Va bene attrarre investitori sul territorio e creare indotto. Ma in maniera legale e preservando le realtà di eccellenza presenti da anni in città. Così proprio non va».