La capotreno ventenne scappa da un’aggressione sul treno

trenord

Alla richiesta del biglietto ha dato in escandescenza costringendo la capotreno alla fuga e all’intervento della polizia ferroviaria. È successo domenica pomeriggio 27 agosto sulla tratta Milano – Varese all’altezza di Legnano quando la capotreno, una ragazza ventenne da poco in servizio per Trenord, si è avvicinata ad un uomo per svolgere il suo lavoro.

Quest’ultimo, probabilmente in stato di alterazione, ha tentato di aggredirla. La capotreno è scappata fino alla carrozza di testa dove ha potuto lanciare l’allarme e raccontare l’accaduto alla Polfer.

L’intervento della polizia non ha permesso di individuare il responsabile che potrebbe aver abbandonato il treno alla fermata di Legnano.