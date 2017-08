La ciclabile ripulita

Detto, fatto: dopo le segnalazioni dei lettori e le foto mandate alla redazione, i tecnici del Verde Pubblico del comune di Varese sono andati a vedere i luoghi “incriminati” provvedendo a risistemarli.

Ecco le foto che ci hanno mandato della solerte e veloce “pulizia” del tratto di ciclabile di loro competenza, con qualche “mistero” ancora irrisolto: come per esempio quello della “panchina sommersa” che non è stata ritrovata e probabilmente non è in comune di Varese. Qualcuno ci sa segnalare con maggiore precisione dov’è?