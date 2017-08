La Cisl di Milano vicina alla famiglia di Bruno Gulotta

foto di Legnano

“A nome della Cisl Milano Metropoli intendo esprimere la mia vicinanza e solidarietà alla famiglia di Bruno Gulotta, il 35 enne rimasto vittima ieri pomeriggio nei tragici fatti che hanno colpito Barcellona e la Spagna causando finora 14 morti”.

E’ quanto afferma Giuseppe Oliva, esponente del sindacato di via Tadino e responsabile della Cisl per la zona dell’Alto Milanese dopo aver appreso la notizia del coinvolgimento anche di un giovane legnanese, papà di due bimbi (uno 6 anni e la più piccola di 7 mesi) nell’attentato terrorista di matrice islamica che ha sconvolto la capitale della Catalogna.

“In questi istanti – continua Oliva – il mio pensiero va a questa giovane famiglia distrutta da un gesto tanto vigliacco, quanto assurdo. In un attimo momenti di serenità e spensieratezza si sono trasformati in un autentico incubo in nome del più cieco fanatismo”.

“Detto questo – conclude il sindacalista – queste vicende, ancorché drammatiche, non debbono spingerci a modificare le nostre vite. Non saranno il terrore e la paura ad avere il sopravvento”.