La città si fa bella per “Alzy fest”

Gavirate si prepara all\'Alzheimer Fest

Sui social qualcuno l’ha già ribattezzata “Alzy Fest”, ma il festival dell’Alzheimer che si inaugurerà a Gavirate domani, venerdì primo di settembre al Lido alle 14.30, sta già lasciando il segno in città. Questa mattina erano visibili i lavori per gli ultimi tagli dell’erba in via Garibaldi e anche al Lido.

Lido, centro paese, Chiostro di Voltorre: questi sono i tre poli attorno ai quali si snoderà la manifestazione. E i segni dell’arrivo di questo festival li aveva anticipati lo stesso ideatore, il giornalista del Corrirere della Sera Michele Farina: «Oltre 50 negozi, esercizi commerciali di Gavirate hanno sposato quest’idea, allestendo le vetrine sul tema della memoria, ciascuno con la fantasia. 50 milioni di persone al mondo hanno l’alzheimer la chiave è il sapere e non il fuggire, quando 50 negozi ci stanno, fanno una piccola grande rivoluzione».

Un giro in paese questa mattina conferma in parte questa tendenza: si notano vetrine in allestimento che chissà se riserveranno qualche sorpresa nella giornata di domani.

Molti, fra gli esercenti, hanno esposto la locandina dell’evento, sposando la filosofia del festival: uscire e condividere, per conoscere e rispondere.