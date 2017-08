La comunità di Morosolo si prepara alla festa. La parrocchia di Sant’Ambrogio (che fa parte della Comunità Pastorale Sant’Eusebio) organizza un evento suddiviso in vari momenti per stare insieme, divertirsi, riflettere e pregare.

Leggi anche Casciago - Tre giorni di festa e divertimento con Morosoccer 2017

Il primo appuntamento è sabato 2 settembre, con la visita alle suore Beniamina ed Eleonora dell’ordine delle suore somasche e pellegrinaggio al santuario della Madonna della Guardia di Genova.

Mercoledì 6 settembre alle 21 all’oratorio di Morosolo serata di cinema con film a sorpesa. Giovedì 7 alle 15 inizio adorazione eucaristica e a seguire riposizione e Messa.

Venerdì 8 settembre, dopo la messa delle 17 presso la cappelletta dell’Addolorata a chiusura della settimana di oratorio estivo, appuntamento alle 20 con la risottata per tutti, non più in via Vittorio Veneto, ma intorno alla chiesa: i volontari della parrocchia stanno già lavorando per l’allestimento e la preparazione di uno degli appuntamenti più attesi del paese.

Sabato 9 settembre confessioni dalle 15 e messa alle 17.30, mentre a seguire in oratorio si terrà il quadrangolare “squadre miste” di pallavolo; alle 19.30 cena e alle 21 serata musicale.

Domenica 10 settembre è il giorno della festa. Alle 10 tradizionale messa con don Jean per diversi anni presente nella ex casa parrocchiale di Morosolo e che farà ritorno in Togo; alle 16.30 benedizione dei “canestri” e incanto, alle 17 giochi per ragazzi con animatori in oratorio, alle 19.30 cena e a seguire serata musicale e karaoke. Alle 22 finali del quadrangolare “squadre miste” di pallavolo.

Lunedì 11 settembre ultimi appuntamenti con la S. Messa per i defunti in chiesa alle 20.30 e alle 21.15 incontro dal titolo “Le nuove disposizioni per le esequie cristiane”, cosa dice la nostra chiesa ambrosiana circa i funerali, la cremazione, le sepolture, il senso cristiano della morte.

Sabato e domenica funzioneranno bar, fornita cucina e pesca di beneficenza.