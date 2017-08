La comunità islamica: “Al vostro fianco contro i terroristi”

Riceviamo e pubblichiamo la dura lettera di condanna della comunità islamica di Tradate all’attentato di Barcellona e a quelli avvenuti nelle ore successive.

La comunità islamica di Tradate, a seguito dell’ennesima dimostrazione di arretratezza, insensatezza e odio di alcuni sedicenti suoi correligionari, grida ad alta voce il proprio sdegno per la barbarie ancora dimostrata e da loro messa in atto ieri 17 agosto, nella Rambla di Barcellona.

Queste persone, fanatici con il buio negli occhi, l’odio nel cuore e la merda nel cervello (se lo trovano!) finiscono purtroppo per screditare la nostra cultura e la nostra religione, fornendo dell’Islam – termine che significa PACE!!- un’idea completamente falsa e distorta. Finiranno per attirare su di noi l’odio che la popolazione che ci ha accolti, e di cui ormai ci sentiamo largamente parte, finirà prima o poi per manifestare nei nostri confronti.

Come già è successo nel capoluogo catalano, dove le locali autorità musulmane hanno da subito condannato chi ha compiuto questo gesto efferato e pianto i defunti insieme al resto della popolazione, anche noi invitiamo i cittadini facenti parte della nostra associazione a schierarsi in modo definito sul lato della tolleranza, della pace, della comprensione e del dialogo.

Soltanto con queste armi, PACIFICHE!, sarà possibile cercare di sconfiggere l’odio e le barriere fra le persone. Ma sarà anche importante sorvegliare i nostri stessi correligionari, e professare in modo definito, come già abbiamo fatto dopo la prima strage parigina, tutto il possibile contributo con le forze dell’ordine e di intelligence, al fine di contribuire nel modo più efficace a smascherare tempestivamente l’operato e le intenzioni di questi figli di buona donna, prevenendone così i folli gesti.

A.I.C.S.S. di Tradate

Abdelaati Derkaoui