La Comunità Montana del Piambello dona 30 nuovi defibrillatori

Il nuovo defibrillatore regalato dal Centro anziani

La Comunità Montana del Piambello sta dotando di defibrillatori tutte le palestre e le strutture sportive di proprietà comunale presenti sul proprio territorio

Nelle scorse settimane è iniziata la distribuzione di trenta nuovi defibrillatori semiautomatici (DAE) ai Comuni che ne avevano fatto richiesta rispondendo alla nota trasmessa dalla Comunità del Piambello con la quale si chiedeva di indicare le strutture che ospitano attività sportive in modo continuativo.

“L’obiettivo – spiega una nota della Comunità montana – verificare la presenza di apparecchiature di defibrillazione in dette strutture in rispetto della Legge Balduzzi n. 158, per dotare le strutture sportive di proprietà comunale di questo importantissimo strumento salvavita, dandolo in gestione alle Associazioni del territorio che operativamente lavorano all’interno di esse”.

Il defibrillatore semiautomatico esterno è indispensabile per trattare l’arresto cardiaco improvviso e questi apparecchi salvavita sono divenuti obbligatori anche per le associazioni sportive dilettantistiche: “Questi dispositivi sono in grado di individuare le anomalie nel battito cardiaco e di agire in maniera tempestiva sugli infortunati. Grazie ai comandi vocali emessi si dimostrano efficaci nell’iter di pronto intervento in caso di arresto cardiaco.

Il defibrillatore può essere utilizzato nella primissima fase della rianimazione, anche da personale non sanitario, che deve però essere opportunamente formato ed abilitato come previsto dalla normativa vigente”.

“Già da diversi anni l’attenzione della Comunità Montana del Piambello verso questo importante strumento è stata molto intensa – spiegano il presidente Maurizio Mozzanica e il consigliere delegato Maurizio Tortosa – e grazie all’impegno sia degli Amministratori che del personale operativo, si è potuta investire una somma importante a favore del territorio e delle strutture sportive. E anche per questo vogliamo ringraziare tutte le persone che, volontariamente e gratuitamente, si sono messe a disposizione per organizzare e formare con appositi corsi altrettanti volontari che ora sono in grado di usare il defibrillatore e, all’occorrenza, possono intervenire e salvare vite”.