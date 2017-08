La festona in riva al lago sfugge di mano e arrivano i Carabinieri

Foto varie

(immagine di repertorio)

Dovevano divertirsi un mondo i partecipanti alla festa che sabato notte ha animato la spiaggia alle Sabbie d’oro di Brebbia. Peccato che la festa non fosse autorizzata e che probabilmente si è un po’ esagerato, al punto che sono partite diverse telefonate ai Carabinieri per segnalare quello che qualcuno ha temuto fosse un rave party.

In realtà, come detto, si trattava solo di una festa un po’ affollata e parecchio rumorosa, come hanno verificato i Carabinieri di Varese che questa mattina verso le 5.30 sono intervenuti sul posto.

Chiarito l’equivoco, ovvero che non si trattava di un rave party, ma piuttosto di una festa scappata di mano, i partecipanti sono stati invitati a mettere fine al “raduno” e a tornarsene a casa.