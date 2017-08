La Fiera compie 40 anni: ingresso gratis per tutti

Ingresso gratuito alla Fiera di Varese: è questa la grande novità per l’edizione numero 40 della manifestazione più amata dai varesini.

Un compleanno da celebrare nel migliore dei modi e quale potrebbe essere se non quello di far accedere tutti, gratuitamente, alla fiera, ogni giorno?

La Fiera di Varese si terrà dal 9 al 17 settembre alla Schiranna e il programma è già pronto anche se mancano ancora alcuni dettagli che saranno resi noti durante la conferenza stampa che si terrà il 5 settembre.

Quel che è certo per ora è che per celebrare i 40 anni della manifestazione la società promotrice dell’evento, la Chocolat Pubblicità di Busto Arsizio, ha pensato ad una serie di talk show, uno al giorno, alle 19, con ospiti importanti: certa la presenza di Gianluigi Paragone, Alessandro Sallusti, Platinette, solo per fare alcuni nomi (non ci saranno invece Iva Zanicchi, Vittorio Sgarbi e Selvaggia Lucarelli per impegni precedenti). A moderare gli incontri Morena Funari, la moglie del celebre presentatore televisivo scomparso nel 2008.

“Per la 40esima edizione di Fiera di Varese verrà ampliata l’Area Cultura e Incontri all’interno del Padiglione Istituzionale, incrementando così il numero di appuntamenti e approfondimenti legati all’economia, allo sport, al turismo e alla cultura, settori per i quali è vocato il Varesotto – si legge nel sito della Fiera di Varese . Il bilancio positivo delle ultime due edizioni di Fiera di Varese che hanno visto superare le 27mila presenze nei 9 giorni di manifestazione e 150 espositori di cui il 70% proveniente da Regione Lombardia e il cui 70% di questi provenienti dalla Provincia di Varese, portano ad affermare che la Fiera sia una spinta positiva per l’economia del territorio. Un evento e un luogo in cui viene messa in mostra l’economia reale, la piccola media impresa del territorio, di una Regione e di un’area ben circoscritta che lavora e produce, realtà che di fatto svolgono un ruolo determinante nella composizione del tessuto imprenditoriale, sociale e produttivo del territorio”.