Da stamattina a Samarate non si parla di altro, di quella una quindicina di uomini in stile corpi speciali ieri notte hanno fatto irruzione in un’azienda di Samarate con mitragliatori e armi d’assalto. Una storia che secondo i Carabinieri è “legendaria e fantastica”. Perché se effettivamente qualcosa è successo, le cose sono andate un po’ diversamente

Era da poco passata la mezzanotte quando a Cascina Elisa, una frazione di Samarate, alcune persone hanno tentato una rapina ai danni di una piccola azienda artigianale, la “confezione Meng Xuemei” di proprietà di una donna cinquantenne di nazionalità cinese. I malviventi -presumibilmente 3 o 4 cinesi e con in pugno almeno un’arma bianca- nel corso della rapina hanno asportato poco meno di mille euro in contanti, di fatto il denaro conservato tra gli effetti personali della titolare dell’azienda.

Nel corso del furto è sembrato che i malviventi cercassero qualcosa di preciso, forse una somma di denaro più ingente che in realtà non hanno trovato. Per tale ragione hanno percosso lievemente la titolare dell’azienda (strattonandola dagli indumenti), circostanza per la quale il marito della stessa, anch’egli 50enne cinese, ha tentato una reazione durante la quale uno dei ladri gli ha procurato una lieve ferita alla coscia destra.

Tutto è avvenuto sotto gli occhi di alcuni dipendenti, testimoni di quanto accaduto. Al termine dell’evento i due coniugi, a mero scopo precauzionale, sono stati medicati presso l’ospedale di gallarate da dove sono stati dimessi poco dopo: la donna con una lieve contusione ad una gamba e il marito con giorni 10 di prognosi per la ferita alla coscia.

Questo è quanto hanno ricostruito i Carabinieri del nucleo operativo di Busto Arsizio che hanno svolto i necessari rilievi tecnici. Sono comunque in corso approfondite indagini anche con lo scopo primario di accertare con chiarezza l’esatta dinamica della vicenda, atteso che le prime informazioni acquisite hanno fatto emergere delle discordanze tra quanto riferito dai diversi testimoni. Ma in ogni caso non c’è stato nessun assalto di un commando.