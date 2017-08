La fogna scarica nella sorgente dell’Olona: “Puzza e acqua marrone”

Da alcuni giorni la sorgente del fiume Olona alla Rasa di Varese è in balia di uno scarico fognario incontrollato. Nell’unico punto del fiume dove l’acqua è limpida e priva di inquinanti, lì dove di solito si trovano gamberi, trote, aironi cinerini e altri animali del bosco che si abbeverano, è diventato un corso d’acqua maleodorante e dal colore marrone.

Una residente del quartiere varesino ha segnalato alla polizia locale di Varese sabato 26 agosto e ha ottenuto l’uscita di pattuglia che ha verificato la segnalazione e ha promesso l’interessamento dell’Arpa. A distanza di 4 giorni la nostra lettrice ci mostra con alcune foto lo stato ad oggi del fiume Olona, in questa zona vicina alla sorgente della Rasa.

Stamattina la donna ha chiamato il comando della polizia locale ma nessuno sapeva niente e al centralino le avrebbero detto la loro parte l’hanno fatta avvisando l’ente competente per le questioni ambientali. La cittadina non si è persa d’animo e ha chiamato l’ARPA che dice di non aver ricevuto verbali e senza la richiesta del comune non sarebbe intervenuta.

Così conclude la sua lettera la nostra lettrice: «Intanto al posto dei daini compaiono nel quartiere delle ville liberty, alle pendici del Sacromonte, orgoglio di Varese, le prime pantegane allegre e scorrazzanti. Oggi il fiume è una vera fogna a cielo aperto. Vi allego le foto prese in parte dal ponte di via Molinetto e in parte dalla mia abitazione di Via per Bregazzana 19/a. Mi chiedo perchè non possa essere possibile un intervento immediato di verifica con provvedimenti, se non tramite il filtro del comune che evidentemente ha altre priorità al momento».