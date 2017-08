La fontana di Arnate diventerà una fioriera?

Visto che ci sono sempre problemi, perchè non eliminare la fontana della piazza di Arnate e trasformare il vascone in fioriera? È un’idea, per ora, ma se ne parla.

Inaugurata nell’autunno 2010, era l’elemento centrale del rinnovo di piazza Zaro voluto dalla giunta Mucci, insieme ai nuovi parcheggi. I problemi di gestione della fontana risalgono però già ai primi anni. Ma anche in questa estate 2017 ancora si sono ripetute le segnalazioni.

Che si fa? «Per ora l’abbiamo vuotata, pulita e sistemata» dice Sandro Rech, assessore ai lavori pubblici. «All’interno c’era dentro di tutto, addirittura un telefonino, oltre a bottiglie, rifiuti, quattro monetine da un cent» (gesto volontario di qualcuno che vuole propiziare il ritorno ad Arnate?). L’ipotesi fioriera, va detto, è per ora solo una di quelle saltate fuori durante il confronto con i residenti rimasti nel quartiere ad agosto. «Stiamo valutando una serie di proposte arrivate direttamente da cittadini, mentre facevamo sopralluogo. Ad esempio sono state proposte una fioriera, le ninfee e i pesci rossi, proposte più o meno fantasiosi. Quella della fioriera può essere presa d’esame».

«È una delle proposte saltate fuori anche tra i cittadini del Arnate, vogliamo parlarne con la consulta. Siamo d’accordo con Consulta che riprenderemo il mano il tema: deve essere una decisione condivisa. L’importante è che siamo d’accordo sulla soluzione che verrà presa alla fine».