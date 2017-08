La guardia di finanza firma le convenzioni con le università

Foto varie

Una convenzione tra il Comando Regionale Lombardia della Guardia di Finanza e la LIUC – Università Cattaneo e una con l’Università degli studi dell’Insubria, per la realizzazione di reciproche attività didattico – formative, sono state sottoscritte nella giornata del 1 agosto, alla presenza del comandante regionale Lombardia Piero Burla e dei due rettori degli atenei, del professore Federico Visconti per la Liuc e Alberto Coen Porisini per l’Università Insubria.

Le intese agevoleranno la concreta attuazione delle politiche formative di tutte le Istituzioni coinvolte, orientate a sviluppare, negli studenti universitari, le capacità di affrontare le responsabilità di gestione nei sistemi pubblici complessi e, negli appartenenti al Corpo, il patrimonio tecnico – professionale acquisito nel tempo.

Le intese appena sottoscritte, che si inseriscono in un più ampio quadro strategico volto – per il tramite del Centro di Addestramento Regionale della Guardia di Finanza – all’individuazione e organizzazione di iniziative didattiche a livello locale, daranno accesso a percorsi formativi che potranno contribuire a migliorare le capacità tecnico-professionali del personale e, in definitiva, le loro performance operative.

Le convenzioni, che entreranno in vigore dall’anno accademico 2017-2018, si applicheranno nei confronti di tutti i militari della Guardia di Finanza, in servizio ed in congedo e ai loro figli, residenti nella Regione Lombardia.

Attraverso lo scambio formativo, la Guardia di Finanza avrà inoltre la possibilità di diffondere, tra i giovani, la cultura della legalità in campo economico-finanziario. In particolare, la convenzione con le due Università prevede la possibilità, per il personale del Corpo, di partecipare ad attività di alta formazione, come la frequenza di Master universitari, di contro la Guardia di Finanza si impegna, secondo modalità che saranno concordate di volta in volta, ad assicurare la partecipazione, ad interventi seminariali, di qualificati Ufficiali del Corpo.

In questo modo l’azione formativa, oltre a costituire un momento di arricchimento professionale e aggiornamento imposto dal rinnovato panorama normativo, diventa un’importante occasione di crescita individuale, sotto il profilo culturale e relazionale, per il raggiungimento di traguardi sempre più “ambiziosi”.