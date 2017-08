La Guardia Nazionale in azione per tutto il mese di agosto

L’intervento, voluto dall’Amministrazione e realizzato anche con contributi economici straordinari, è stato possibile grazie alla donazione di circa 15 mq di un privato al Comune

Oltre al costante e proficuo lavoro di Carabinieri e Polizia Locale, durante queste settimane d’agosto prosegue il servizio dei volontari della Guardia Nazionale in attività di pattugliamento del territorio.

Grazie infatti ad un accordo sperimentale di un anno tra il Comune di Luvinate e l’associazione “Guardia Nazionale”, dal mese di febbraio girano per le strade del Paese tre volte alla settimana –in orari e in vie definite dalla Polizia Locale- volontari con l’obiettivo di monitorare, verificare e segnalare ogni situazione anomala.

Al termine della perlustrazione, viene redatto un apposito verbale inviato alla Polizia Locale ed al Sindaco. «Siamo lieti di aver messo in campo a favore della comunità questa ulteriore presenza di verifica e controllo. In particolare –sottolinea Fabio Binacchi, consigliere delegato alla sicurezza- grazie a questi volontari è stato incrementato il controllo lungo il sentiero 10, nei weekend, quando sono tanti i camminatori e sportivi che affollano i nostri sentieri. Abbiamo inoltre una costante presenza per le vie del paese, supportando così l’essenziale lavoro dei nostri Carabinieri e della nostra Polizia Locale che ringraziamo per l’impegno e la dedizione. E’ un lavoro che durerà anche per tutto il mese di agosto, così da fa fronte ad una normale minore presenza di cittadini per il paese».

«In queste settimane poi –prosegue Binacchi- si sta intanto approfondendo l’ipotesi di installare ancora nuove telecamere per le vie di Luvinate ancora sprovviste, mentre è sempre costante la riflessione per ottimizzare accordi ed attività con i Comuni facenti parte la convenzione di Polizia Locale».