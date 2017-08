La Liuc rimane aperta anche ad agosto

Università Cattaneo - Liuc

Sei un neo – diplomato e devi effettuare la tua scelta per l’Università? Hai completato il percorso di laurea triennale e desideri iscriverti alla laurea magistrale? La LIUC – Università Cattaneo resta aperta anche nel mese di agosto – dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 17, ad eccezione della settimana dal 14 al 18 agosto – per accogliere le future matricole.

Sarà possibile richiedere informazioni sui corsi di laurea in Economia, Giurisprudenza e Ingegneria e visitare l’Università, anche accompagnati dal team di accoglienza degli studenti LIUC, attivo fino al 30 settembre. Le future matricole potranno apprendere direttamente da loro cosa significa vivere l’esperienza LIUC, in un ambiente di vita nuovo ed accogliente, ispirato ai Campus di tradizione anglosassone.

Inoltre, potranno richiedere informazioni relative alle numerose opportunità offerte dalla LIUC: vivere esperienze internazionali, svolgere stage (primo passo concreto per l’inserimento nel mondo del lavoro) e frequentare un intero corso di laurea (in Economia) o singoli insegnamenti (in Giurisprudenza e Ingegneria) in lingua inglese.

Chi ha conseguito la laurea triennale presso un altro ateneo potrà rivolgersi invece alla Segreteria Studenti per la valutazione del proprio percorso ed iscriversi alle lauree magistrali della LIUC, che offrono una preparazione specifica e settoriale in vista dell’ingresso nel mondo del lavoro.

Si potranno conoscere anche le opportunità per ottenere borse di studio e per usufruire dell’iniziativa “Premiamo il merito”, che permette di avere riduzioni dal 12,5% al 50% della retta universitaria in base al voto di maturità compreso tra 94 e 100 (riduzioni rinnovabili ogni anno al conseguimento di un determinato merito accademico). Infine, sarà possibile visitare la Residenza “Carlo Pomini”, per gli studenti fuori sede che vogliono vivere a pieno l’esperienza universitaria.

Ricordiamo, infine, per i diplomati con voto di maturità inferiore a 80/100 che il prossimo test di ammissione alla LIUC sarà mercoledì 6 settembre 2017 alle ore 12 presso la LIUC.