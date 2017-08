La Madonna di Fatima arriva in Valbossa

La Madonna di Fatima a Luino

La statua della Madonna Pellegrina fa tappa nelle parrocchie di Azzate, Brunello, Galliate Lombardo. Dal 3 al 10 settembre chiunque potrà partecipare alle numerose iniziative organizzate dalla arcidiocesi di Milano. Di seguito il programma, giorno per giorno:

Domenica 3 settembre – Azzate

Alle 17 è previsto l’arrivo della statua della Madonna da San Giovanni Bianco, Bergamo, in elicottero al campo sportivo dell’oratorio. Saranno presenti autorità religiose, civili, militari e la banda MAM di Morazzone. Alle 17:30 Santa Messa d’accoglienza, presieduta da monsignor Franco Agnesi, vicario episcopale della nostra zona. Alle 20:30, rosario e serata di preghiera.

Lunedì 4 settembre – Azzate

Alle 7 angelus e preghiere del mattino. Ore 8:30, Santa Messa celebrata da Padre Gian Luigi Monti (dei Servi del Cuore Immacolato di Maria) Fino alle 20:30, si alterneranno incontri di preghiera. Alle 20:30, Messa decanale concelebrata dai sacerdoti del decanato e presieduta da Don Vittorio De Paoli, assistente spirituale Apostolato di Fatima.

Al termine, trasferimento della statua della Madonna a Brunello, e accoglienza al cimitero. Quindi, processione fino alla chiesa di Santa Maria Annunciata.

Martedì 5 settembre – Brunello

Dalle 8 alle 20:30 preghiere e angelus. Alle 20:30, Messa celebrata da Don Angelo Cavalleri.

Al termine, la statua della Madonna di Fatima verrò trasferita a Galliate Lombardo. Accoglienza al cimitero e processione da via Rimembranze alla chiesa parrocchiale.

Ore 24, chiusura della chiesa di Galliate Lombardo.

Mercoledì 6 settembre – Galliate Lombardo

Ore 7, inizio preghiere. Alle 10, omaggio dei bambini. 20:30, Messa presieduta da Don Marco Zanotti, delegato del Movimento Mariano.

Al termine, la statua tornerà ad Azzate. Ore 22:30, chiusura della chiesa di Azzate.

Giovedì 7 settembre – Azzate

Ore 6:30, inizio preghiere. Alle 10:30, preghiere delle famiglie con l’associazione Mamme in Cerchio. Ore 11, preghiera con i ragazzi della catechesi. Ore 20:30, Messa presieduta da Don Marco Zappa, delegato del Movimento Mariano.

Venerdì 8 settembre – Azzate

Ore 6:30, apertura chiesa. Ore 8:30, Santa Messa celebrata da Don Marco Manenti, vicario interparrochiale. Ore 10, omaggio dei bambini della scuola materna. Ore 15, celebrazione per i malati con l’unzione degli infermi, guidata da Don Angelo Cavalleri. Ore 21, al cinema Castellani docu-film sul cardinale Martini: “Vedete, sono uno di voi”, presentato da Don Alberto Cozzi. In chiesa parrocchiale, la statua della Madonna rimarrà esposta fino alle 22:30.

Sabato 9 settembre – Azzate

Ore 6:30, apertura chiesa. Ore 8:30, Santa Messa presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Emilio Patriarca, vescovo emerito di Monze in Zambia. Ore 21, solenne processione “aux flambeaux” per le vie di Azzate, presieduta da Don Angelo Cavalleri, con la presenza di Don VIttorio De Paoli. Consacrazione delle tre parrocchie a Maria (n.b: in caso di pioggia la consacrazione a Maria si terrà in chiesa). Ore 24: chiusura della chiesa.

Domenica 10 settembre – Azzate

Ore 6:30, apertura della chiesa. Ore 14, momento musicale a cura dell’associazione Musicale Estense di Azzate. Ore 15, Santa Messa di congedo presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Luigi Stucchi. Al termine, i fedeli accompagneranno la statua della Madonna di Fatima, che partirà per Fonteno, Bergamo.

Per informazioni: segreteria presso la casa parrocchiale di Azzate, dal 30 agosto ore 9-12 e 15-18. Tel: 0332-459170

Email: info@madonnapellegrinadifatima.it

cellulare: Don Angelo Cavalleri 338-5494104

Comitato Organizzativo “Madonna Pellegrina di Fatima”.

Azzate: Marino 328-2351975, Cristoforo 340-5964640, Marina 331-5821500

Brunello: Nadia 349-3252820

Galliate Lombardo: Antonia 320-6262536

Parcheggi

Azzate: all’oratorio (entrata da via Acquadro) e in via Don Angelo Cremona (il parcheggio in piazza della chiesa sarà riservato alle persone diversamente abili).

Brunello: nei pressi della chiesa di Santa Maria Annunciata.

Galliate: nei pressi della chiesa per le persone diversamente abili.