La Milano Luster Brass in scena a Cavona e il Bodini riapre la stagione

musica generica

Bis di concerti nel primo fine settimana di settembre per Interpretando suoni e luoghi, iniziativa promossa dalla Comunità Montana del Piambello e Comunità Montana Valli del Verbano.

La rassegna, che vede la direzione artistica e organizzativa di Chiara Nicora e Silvia Sartorio, ospiterà sabato 2 settembre alle ore 21 nella piazzetta di Cavona, comune di Cuveglio, il concerto del quintetto di ottoni Milano Luster Brass, cinque musicisti milanesi riunitisi attorno ad un’idea nuova del fare musica insieme. Convinti dalle possibilità tecniche che oggi gli ottoni riescono ad esprimere, i componenti del Milano Luster Brass si sono gettati nella trascrizione di grandi brani orchestrali sfruttando il virtuosismo individuale dei componenti e la padronanza delle regole della musica da camera. Nei propri adattamenti il quintetto esaspera ogni aspetto generando stupore e l’incredulità di ogni uditorio: l’estremo acuto del trombino si sposa con il grave canto del tuba, insieme si fondono nell’espressione malinconica del corno mentre le sonorità grottesche del trombone si stagliano dalla immensa massa sonora che, per magia, è capace di farsi suadente sussurro in sordina. Il quintetto del Milano Luster Brass crede nello spettacolo per tutti, nella grande cultura per tutti senza per questo compromettere la qualità. Essendo gli ottoni strumenti di grande tradizione popolare, il quintetto vuole creare un rapporto vivo con il grande pubblico attraverso l’esecuzione di titoli estremamente conosciuti. Il programma ripercorre la storia della musica e tocca tutte le corde dell’anima. Nel concerto tutti i sogni verranno evocati, non lasciando nessuno spettatore da solo. In caso di maltempo il concerto si svolgerà alla sala polivalente in piazza Marconi 1 a Cuveglio.

Domenica 3 settembre alle ore 18.00 la musica arriverà al museo Civico Floriano Bodini di Gemonio dove, in occasione del “Settembre Gemoniese” il Museo riaprirà con l’inaugurazione di una mostra che avrà come tema il paese e come autori quei pittori e quegli scultori che vi hanno abitato. Ad accompagnare le arti visive, il concerto di musica classica del duo composto da Angelo Ruggieri al flauto e Giuseppe Del Plato alla chitarra. Il duo è presente da diversi anni nei circuiti musicali più importanti, sia nazionali che internazionali: Italia, Spagna, Germania, Portogallo, Russia, Romania, Francia, tenendo concerti per importanti società. Il loro repertorio spazia dagli autori del ‘500 fino a compositori contemporanei. Didatti e concertisti allo stesso tempo, per soddisfare l’ascoltatore sono sempre alla ricerca di brani particolari che mettono in risalto le qualità dei due strumenti composti da autori seguenti compositori.

L’idea è quella di coinvolgere la comunità locale facendo sentire, che il Museo Bodini è una risorsa collettiva e un luogo di aggregazione. In collaborazione con la Strada dei sapori, alla fine dei concerti sarà proposta una degustazione di pordotti locali a cura del Caseificio di Paglia di Azzio. I concerti sono ad ingresso libero e gratuito.