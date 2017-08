La Openjobmetis è pronta ad accendere i motori

Openjobmetis- Dolomiti Energia 83-80

Ranghi al completo (tranne uno: Norvel Pelle, impegnato con la nazionale libanese) in casa Pallacanestro Varese. Tra lunedì 14 e oggi tutti i giocatori ingaggiati per la prossima stagione della Openjobmetis sono arrivati in città per rispondere alla convocazione della società biancorossa.

Il primo a giungere a Varese, tra i nuovi acquisti, è stato Cameron Wells che è arrivato dalla Germania e che si è già allenato in solitaria al PalA2a nella giornata di Ferragosto. Stamattina – mercoledì 16 – è stata la volta dei quattro giocatori provenienti direttamente dagli States: Tay Waller, Damian Hollis, Tyler Cain e del “ritorno” Stan Okoye, atterrati a Malpensa.

Oggi comunque non sono previsti impegni pubblici per gli uomini di Attilio Caja. La giornata di “inizio lavori” è quella di domani, giovedì 17: in mattinata sono in programma le prime visite mediche mentre nel primo pomeriggio gli atleti si sottoporranno agli esami più approfonditi e quelli sotto sforzo.

Ferrero e compagni parteciperanno quindi alla prima riunione a ranghi completi con lo staff tecnico, nello spogliatoio del palazzetto dello sport di Masnago. Al termine dell’incontro (ore 18 circa) la Openjobmetis sarà a disposizione dei tifosi per foto, autografi e saluti: all’appuntamento saranno presenti anche i dirigenti della Pallacanestro Varese. Non comparirà invece… il pallone: non è infatti stato previsto alcun tipo di allenamento.

Il “gruppone biancorosso”, poi, partirà venerdì mattino presto per Chiavenna, la località che ancora una volta ospiterà il precampionato della Openjobemetis e in cui verrà disputata la prima amichevole, sabato 26 contro gli elvetici del Sam Massagno.