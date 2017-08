La paura della Busto Nuoto: “Lasciamo una piscina alle nostre atlete”

I problemi legati alla fideiussione della BPM Sport Management stanno creando non poche preoccupazioni tra chi frequenta le acque della Piscina Manara. E’ il Presidente della Busto Nuoto, Renato Borroni, a mettere nero su bianco i rischi che le 150 atlete della squadra stanno correndo

Da oltre 10 anni teniamo alto il nome di Busto vincendo in Italia ed all’estero….ora speriamo di poterlo continuare a fare. Da quando siamo arrivati nello splendido impianto di via Manara sono passate da noi oltre mille atlete, molte delle quali anno vestito i colori azzurri delle varie nazionali partecipando a campionati mondiali ed europei e portando il Draghetto del Busto Nuoto in tutto il mondo.

Fino al 2013, con cadenza annuale, unitamente all’Amministrazione comunale ed all’Agesp, abbiamo portato a Busto un campionato italiano di nuoto sincronizzato con il fiore all’occhiello della Coppa COMEN del 2011 che ha visto dare spettacolo a Busto oltre 300 atlete provenienti da ben 25 nazioni da tutto il mondo.

Il nostro timore è che questa splendida tradizione vincente (nel palmares della società ci sono, tra l’altro, 33 titoli italiani, più un oro e un argento conquistati ai mondiali Master del 2012 e uno storico scudetto conquistato nel 2012) rischi di arrestarsi per motivi che nulla hanno a che vedere con la qualità delle atlete e dei tecnici.

La nostra prima preoccupazione è che l’impianto di via Manara non debba chiudere in seguito alle vicende emerse nelle scorse settimane. La preparazione delle nostre atlete riparte il 18 settembre: il nostro auspicio è che le nostre 150 tesserate trovino le condizioni necessarie per continuare a rappresentare con onore Busto Arsizio nelle competizioni nazionali ed internazionali. Il che significa poter contare su una palestra, su spazi acqua adeguati e su orari che ci consentano di far allenare le atlete in maniera consona. Busto Nuoto, per quello che ha dimostrato di saper fare in questi ultimi 10 anni merita di essere tenuta in giusta considerazione. Siamo una realtà locale, storica, di grande prestigio e tradizioni, capace di ottenere risultati eccezionali e vorremmo continuare a crescere nelle condizioni più idonee.