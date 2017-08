La polizia, 4 ragazzi e un penetrante odore di fumo

Protesta nel centro di accoglienza di via dei Mille polizia

Alle 21 e 30 di ieri 13 agosto la Pattuglia Volante della Polizia, in una via Magenta pressoché deserta, ha visto sfrecciare a forte velocità una vettura e l’ha inseguita e fermata. A bordo vi erano due ragazzi, due ragazze e un penetrante odore di “fumo”.

Il conducente, un italiano di 23 anni residente in città, ha consegnato ai poliziotti una dose di hascisc per poi ammettere di averne a casa una non trascurabile quantità.

A quel punto è scattata la perquisizione domiciliare durante la quale, da una custodia per orologio nel comodino della camera da letto, sono saltati fuori più di 50 grammi di “fumo”.

Il giovane, incensurato, è stato denunciato per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio.