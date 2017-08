La polizia controlla piazze e stazioni

Il nuovo album per tutto quello che ci serve

Battuta senza sosta la città di Varese da parte degli uomini e delle donne della Polizia di Stato che, su disposizione del Questore Vicario Dott. Leopoldo Testa, anche sulla base delle valutazioni del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, hanno continuato ininterrottamente ad effettuare numerosi controlli sul territorio, al fine di garantire la maggior sicurezza possibile ai cittadini, neutralizzando i pericoli derivanti dal traffico di sostanze stupefacenti e dalla presenza indiscriminata di gruppi di persone che stazionano, anche per lungo tempo in zone centrali della città, e che possono contribuire al degrado urbano che incentiva il senso di insicurezza della gente, la paura della criminalità e l’aumento dei reati.

Nella giornata di ieri, venerdì, alcune pattuglie dell’Ufficio Prevenzione e Soccorso Pubblico, appositamente rinforzate con equipaggi della Squadra Mobile, dell’Anticrimine e dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Varese, hanno effettuato un controllo mirato nelle zone di Piazza della Repubblica, Piazzale Trento, Via Milano e Via Como – zone interessate dal fenomeno della presenza di numerosi gruppi di individui – identificando e controllando più di 40 persone, di cui una denunciata all’Autorità Giudiziaria per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere, sequestrando contestualmente un coltello.

È stata inoltre denunciata per il reato di tentato furto, ai danni di un esercizio commerciale, una donna rumena alla quale è stato anche notificato il Foglio di Via Obbligatorio dal comune di Varese.

Denunciato in stato di libertà anche un giovane quindicenne per i reati di violenza, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale nei confronti di un verificatore dei biglietti degli autobus cittadini.

Tutti gli extracomunitari, tra i quali un solo richiedente asilo, sono risultati regolari sul territorio nazionali.