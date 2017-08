La polizia locale compra un drone per presidiare il territorio

La Polizia Locale di Rho ha effettuato indagini di polizia ambientale ed edilizia avvalendosi di un “drone” acquistato dall’Amministrazione Comunale e finalizzato tra le attività degli Uffici Tecnici anche alle indagini di Polizia Giudiziaria, controllo traffico, prevenzione e repressione di illeciti ambientali ed edili. Questo oltre alle attività di repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree boschive del territorio, dove i trafficanti si nascondono e rendono difficile la loro individuazione e i nascondigli delle sostanze.

Nel video l’attività dell’apparecchiatura impiegato dall’Ufficio della “Ambiente e Territorio” nell’ambito di un’indagine ambientale per scarico abusivo perpetrato in un’area industriale del Comune Rhodense; una nuova strumentazione che aumenta l’operatività del Comando e nel contempo espone a minore rischio gli operatori in caso di intervento “problematico”.

Questo mese, alle apparecchiature esistenti si aggiungeranno altri due sistemi, a quelli già in dotazione, per la rilevazione targhe, assicurazioni/furti/revisioni, salgono così a 4 le apparecchiature di rilevazione mobile in servizio sulle autovetture del “Pronto Intervento” per la sicurezza stradale e degli Agenti che in tempo reale controlleranno le tipologie di veicolo e “potenzialmente” chi fermano.

L’Amministrazione ha anche potenziato la rete web e cellulare destinata alla Polizia Locale di Rho, per avere oltre che il classico sistema radio, anche l’interazione diretta degli Agenti con la Centrale Operativa e così fornire in tempo reale la situazione riscontrata sull’intervento, quindi prendere le decisioni più adeguate alla soluzione del problema riscontrato.