La Protezione Civile cerca nuove forze

La protezione civile di Azzate (inserita in galleria)

La Protezione Civile di Azzate cerca nuovi volontari. L’appello è stato pubblicato sull’ultimo numero dell’informatore comunale ma è solo l’ultimo “richiamo” di una serie caduta nel vuoto.

“Nonostante la campagna promozionale che stiamo conducendo ormai da un paio di mesi non siamo ancora riusciti a trovare persona che voglia far parte della squadra comunale di Protezione Civile”, si legge sul giornalino.

“Abbiamo bisogno di rinnovare alcune posizioni e di ampliare il nostro organico che attualmente è composto da dieci persone (nella foto un vecchio scatto con tutti i componenti del gruppo, in prima fila Gianni Capretti scomparso lo scorso settembre) . Ricordiamo che la Protezione Civile riveste un ruolo molto importante per la gestione delle emergenze ed è molto utile alla comunità anche al di fuori delle calamità e delle situazioni di pericolo”.

COSA OCCORRE PER DIVENTARE VOLONTARIO

Si cercano persone con questi requisiti:

età 18-60 anni, buona salute, dimestichezza con le attività manuali, patente di guida, attitudine a lavorare in squadra, disponibilità di tempo, e voglia di metterlo a disposizione per questa attività.

L’amministrazione comunale si farà carico del vestiario, dei dispositivi di protezione individuali, delle visite mediche e dell’assicurazione. Chi deciderà di aderire quindi non avrà spese personali.

Le attività si svolgono fuori dagli orari di lavoro salvo, naturalmente, in caso di emergenza; in tal caso per chi ha un lavoro o un’attività artigianale sono previsti rimborsi per le giornate di lavoro “perse” e per le spese sostenute.

CHI CONTATTARE

Per informazioni rivolgersi al coordinatore dei volontari di Azzate Lorenzo Gussoni al numero 346 6760767