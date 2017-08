La ristorazione etnica continua a crescere in Lombardia

Cibo Cinese

La ristorazione straniera continua a crescere a ritmi alti in Italia e con ancora più forza in Lombardia. Lo spiega uno studio della Camera di Commercio di Milano che sottolinea come nell’ultimo quinquennio la presenza di aziende di ristorazione “etniche” sono cresciute del 44,7% in tutto il Paese e addirittura del 50,7% nella nostra regione.

Sul territorio lombardo sono ben 6 mila le imprese (tra ristoranti tradizionali e attività di cibo da asporto) di questo tipo con un primato per il capoluogo: a Milano rappresentano infatti il 39,4% del totale, a confermare la vocazione internazionale della metropoli meneghina. Un’altra città lombarda, Brescia, è al quarto posto in questa classifica dopo Roma e Torino e davanti a Bologna.

Il settore risulta vivace in regione, ma con numeri meno importanti, anche per i ristoratori di origine italiana: +2,1% nell’ultimo anno e +8% negli ultimi cinque per i “piatti nazionali”.

I dati, come detto, emergono da un’elaborazione della Camera di commercio di Milano su dati del registro imprese al terzo trimestre 2016, 2015 e 2011 relativi alle sedi di impresa e, per le nazionalità, ai titolari di impresa individuale nati all’estero. A proposito di nazionalità, a Milano e in Lombardia i più attivi sono gli egiziani che rappresentano il 40% di tutti i ristoratori stranieri sia nel capoluogo sia sul territorio regionale (in Italia il dato assegnato al Paese nordafricano è del 19%). Al secondo posto ci sono i cinesi mentre al terzo per quanto riguarda la Lombardia ci sono i turchi mentre in Italia il gradino più basso del podio va ai pakistani.

Lo studio dell’Ente camerale milanese consente anche una lettura per quanto riguarda le singole provincie, compresa quella di Varese. Tra i sette laghi la ristorazione straniera conta 384 imprese (il 22,9% del totale) a fronte di 1.294 di origine italiana. Negli ultimi cinque anni i locali etnici sono cresciuti del 47,1% a fronte di un calo di offerta nazionale (-5,7%). Nell’ultimo anno invece, a fronte di un dato invariato relativo ai ristoratori italiani si è registrata un’ulteriore crescita straniera, seppur limitata al 2,1%.