La San Rocco onlus inaugura il servizio di trasporto con ambulanza

Un nuovo servizio per chi non può muoversi o ha problemi di deambulazione.

Lo mette in pista la San Rocco onlus di Castronno, che dal 1 agosto ha a disposizione un’autoambulanza con la quale si occuperà di trasportare anziani o persone in difficoltà verso gli ospedali e le case di cura della provincia per visite, esami, dimissioni e così via.

Per contattare la onlus, attiva dal 2015 nel campo dell’assistenza agli anziani e nell’educazione dei più piccoli, con servizi di doposcuola per bambini delle elementari e ragazzi delle scuole medie, si può contattare il numero 3315427800.