La scuola sarà un “campus” per i primini del comprensivo Cardano

12 settembre: anche gli alunni dell’IC Cardano di Gallarate faranno ritorno in classe.

Per i 120 bimbi delle prime classi, però, il percorso che inizierà sarà innovativo, un’offerta mai sperimentata prima.

I dettagli della nuova didattica delle tre classi delle primarie Battisti e Manzoni verrà illustrata ai genitori martedì 5 settembre alle ore 17 nella sede del comprensivo in via Bellora 8. Saranno presenti anche le istituzioni coinvolte in questo progetto: si parte dalla didattica innovativa della “classe capovolta” per andare oltre, anche oltre i muri scolastici.

La didattica sarà articolata in due tempi: di mattina lezioni frontali tradizionali mentre il pomeriggio i gruppi classe saranno scomposti e riorganizzati in base ai diversi progetti. I bambini saranno coinvolti in un apprendimento diretto dove l’esperienza sarà l’elemento determinante per l’acquisizione delle competenze. Si parlerà di robotica, di atelier artistici ma anche di visite ai musei, ai palazzi delle istituzioni, ai centri commerciali. laboratori di apprendimento reale.

L’intero progetto, dunque, verrà illustrato direttamente dal dirigente Vito Ilacqua e dalle maestre coinvolte martedì prossimo.