La spiaggia sul Lago Maggiore dove i cani sono “padroni”

La spiaggia per cani a Dormelletto

E’ una specie di paradiso per i cani: possono correre, scavare, giocare e fare il bagno. Il tutto in libertà. Dove? A Dormelletto, sulla sponda piemontese del Lago Maggiore dove c’è una spiaggia dedicata esclusivamente ai cani.

Tecnicamente è una dog area, uno di quegli spazi recintati dove i cani possono essere lasciati liberi. Solo che in più rispetto a quelle che si trovano in tante città è che ha un accesso al lago, con tanto di spiaggia. E naturalmente l’ingresso è libero.

E così mentre i cani corrono e giocano i padroni possono riposarsi, prendere il sole oppure nuotare con i loro amici a quattro zampe. Questa spiaggia si trova a Dormelletto, in via Leonardo da Vinci. Per raggiungerla ecco le coordinate su Google Maps.