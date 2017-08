La Stabile spa acquistata dagli olandesi

Foto varie

La Stabile spa, azienda di Gorla Minore specializzata nelle canne fumarie, è stata acquisita dall’olandese M&G Group B.V. La società Duinkerken B.V, facente parte di M&G Group B.V. (Muelink & Grol B.V.), ha sottoscritto un accordo per acquisire l’intero capitale sociale della realtà della Valle Olona. (nella foto un prodotto della Stabile spa)

L’olandese M&G Group, con sede centrale ad Assen, è attivo nello sviluppo, produzione e commercializzazione di sistemi di sfiato e sistemi di ventilazione. Oltre al sito produttivo in Assen, l’azienda è presente anche a Groningen e Beverwijk, in Olanda, ad Orgiano in Italia e Istanbul, in Turchia. Con oltre 1.200 dipendenti dislocati in 12 sedi a livello mondiale, il gruppo lo scorso anno ha generato un fatturato pari ad oltre 220 milioni di euro.

La Stabile spa , in 40 anni, è diventata leader in Italia, con un’importante crescita sul mercato internazionale, e ad oggi esporta i propri prodotti in 28 paesi del mondo. Fondata nel 1977 per iniziativa di Franco Stabile, l’azienda produce, installa e vende canne fumarie in acciaio inox, rame, alluminio e polipropilene per impianti civili, industriali, camini, stufe a pellets, caldaie tradizionali e a condensazione, cogeneratori e gruppi elettrogeni.