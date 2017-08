Germana storica segretaria di Caprotti lascia Esselunga

esselunga masnago varese

Germana Chiodi, la storica segretaria di Bernardo Caprotti, fondatore di Esselunga, lascia il gruppo. Caprotti l’aveva inserita nel testamento lasciandole 75 milioni di euro. La donna, prima di andare in pensione nel 2008, era diventata dirigente con la responsabilità della segreteria del vertice e poi era rimasta legata al gruppo con un rapporto di consulenza. Esselunga, che ha un fatturato di circa 8 miliardi e investimenti previsti entro il 2020 per quasi due miliardi di euro, si appresta a quotarsi in borsa.