La TV italiana piange “l’anima” del Gabibbo

In pochi lo conoscevano per nome e cognome, tutti lo hanno visto in azione almeno una volta in televisione. Gero Caldarelli è morto oggi a 75 anni e il suo decesso getta nel lutto il mondo della TV italiana: nella sua carriera infatti il mimo è stato per lunghissimo tempo “l’anima” del Gabibbo, il popolare pupazzo rosso di “Striscia la notizia”.

Proprio il TG satirico ha affidato a un comunicato il cordoglio per la scomparsa di Caldarelli: