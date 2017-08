La via tra Laveno e Castelveccana è stata riaperta: era chiusa da marzo

E’ stata riaperta, nel primo pomeriggio di sabato 12 agosto 2017 via Luino, il tratto di SP69 a Laveno che era interessato da marzo scorso da lavori di sistemazione e ampliamento in uscita dal comune, in direzione di Castelveccana.

I lavori appena conclusi sono stati finanziati per 442.799 mila euro, su un tratto di 400 metri circa, e prevede le opere di messa in sicurezza, abbattimento delle barriere architettoniche e riqualificazione degli impianti tecnologici. Il lavori previsti prevedevano il taglio dei tigli posizionati su entrambi i lati della strada, più di una ventina, gli scavi per il rifacimento di tutte le linee di urbanizzazione (fognature, gasdotto, acquedotto), poi il cantiere di ampliamento della strada, e la realizzazione di un marciapiede lungo il lato destro (in direzione Luino) per il passaggio dei pedoni, e infine, un impianto di illuminazione a led. La chiusura dei lavori era prevista in sei mesi, a partire dal 16 marzo: la chiusura dei cantieri primadi Ferragosto ha anticipato a 5 mesi la durata dei lavori.

Una buona notizia per residenti e turisti: la chiusura di via Luino obbligava tutti loro ad utilizzare prevalentemente la Statale 394 della Valcuvia, evitando la Sp 69 fra Laveno e Castelveccana. «Ringrazio i cittadini e tutti coloro che hanno sopportato il disagio finora – ha commentato il sindaco di Laveno Ercole Ielmini – E spero che la nuova strada sia considerata più funzionale e di gradimento».