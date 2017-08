Lago Maggiore sempre più basso

Una serie di foto scattate durante la tappa a Castelveccana del 141Tour

Il livello del Lago Maggiore sta scivolando verso la soglia di magra. I temporali dei giorni scorsi non sono bastati a far risalire il livello del Verbano che è a 30 centimetri sopra lo zero idrometrico, come si documenta alla centrale di monitoraggio della Protezione civile comunale di Laveno Mombello.

Una manciata di centimetri prima della soglia di magra, quella che fa scattare le prime limitazioni di imbarco sui traghetti di linea fra Laveno e Intra.

Già lo scorso anno, durante l’estate e poi nel mese di gennaio, ci si era trovati in una situazione di emergenza con il Lago sotto lo zero idrometrico con limitazione ai traghetti sul trasporto.