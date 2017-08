LaLaLand e “Smetto quando voglio” chiudono la rassegna all’aperto

La la land

Cinema all’aperto stasera e domani sera (cioè il 16 e il 17 agosto) al parco a lago di Luino.

Stasera, mercoledì 16, ci sarà il pluripremiato’La la Land‘ a partire dalle 21:30, mentre domani sera 17 agosto sul lungolago si potrà vedere ‘Smetto quando voglio‘ sempre dalle 21:30 al parco a Lago. Sono le ultime due proiezioni della fortunata serie di film.

«Stasera al cinema all’aperto recupera la serata di settimana scorsa con la proiezione del film pluripremiato La La Land. – commenta il consigliere Laura Frulli – Domani sera, come da programma, ci sarà l’ultima proiezione. Il cinema all’aperto è diventato ormai un appuntamento unico e irrinunciabile e insieme agli altri eventi ha contribuito a dar vita al nostro splendido parco. Ringrazio gli uffici comunali per il supporto che forniscono durante la rassegna».

I FILM

La La Land è un film del 2016 scritto e diretto da Damien Chazelle ed è un omaggio ai musical degli anni cinquanta e sessanta. La trama narra una storia d’amore tra un musicista jazz e un’aspirante attrice, interpretati da Ryan Gosling e Emma Stone. La pellicola ha riscosso un grande successo ed è stato presentato in anteprima alla 73ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Qui la Stone ha ricevuto la Coppa Volpi per la miglior interpretazione femminile. Il film ha avuto ben 14 candidature ai Premi Oscar 2017, aggiudicandosi ben sei statuette, eguagliando così il record di film come Eva contro Eva e Titanic. Si è aggiudicato sette Golden Globe, su sette candidature, il Premio del Pubblico al Toronto International Film Festival e molti altri numerosi riconoscimenti internazionali, diventando uno dei film più premiati e apprezzati del 2016.

Smetto quando voglio è una pellicola interpretata da Neri Marcorè, Edoardo Leo, Paolo Calabresi. La trama narra di brillanti ricercatori universitari che si trovano ad affrontare una situazione imbarazzante causata dalla precarietà cronica. Per ‘sbarcare il lunario’ allora, scelgono di ingegnarsi.Nel 2014 alla cerimonia dei Nastri d’Argento il film ha ricevuto il premio di miglior produttore e al Globo d’Oro di miglior commedia.