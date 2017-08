L’alzaia del Naviglio chiusa per una settimana

Il paesaggio storico e naturale del Naviglio Grande

L’alzaia e la ciclabile del Naviglio Grande sarà parzialmente chiusa per una settimana, dal 21 al 29 agosto, per urgenti lavori, “prolungamento” di quelli fatti a fine luglio.

Gli interventi riguardano il rifacimento del fondo stradale ammalorato,in tratti nei Comuni di Magenta, Robecco sul Naviglio, Abbiategrasso e Gaggiano. L’opera è finanziata da Regione Lombardia per oltre 60mila euro.

Il Consorzio ET Villoresi, che gestisce la rete di canali a Nord di Milano, aveva già fatto a luglio uno stop di 8 giorni per lavori preparatori. Terminata questa prima fase, la ditta incaricata dei lavori aveva ritenuto, per motivi legati all’organizzazione del lavoro, di procrastinare le attività calendarizzate. La prevista chiusura della strada alzaia avrà quindi corso solo ora, dal 21 al 29 agosto, come previsto nell’ordinanza n.44 emessa ieri dal presidente del Consorzio Alessandro Folli.